Producción boricua abre Festival de Cine Fine Arts

El locutor y actor Jorge Pabón jamás imaginó que luego de hacer películas como ¡Qué joyitas!, diez años después estaría abriendo el Festival Internacional de Cine Fine Arts 2019, con un proyecto fílmico muy distinto de los antecesores.

Así lo expuso Molusco al hablar del drama-cómico Marcelo, durante la presentación del festival de cine que comienza mañana, jueves 3 de octubre, y se extenderá hasta domingo 13 de octubre en Fine Arts Cinema Café de Miramar.

“Esto me tiene bien contento porque la gente subestima mucho lo que uno hace y no miran los resultados que hemos tenido. Esta es una película que queríamos hacer hace mucho tiempo. Es bien inspiradora. No solo se van a reír, sino también los va a poner a pensar. Es un drama cómico con sentido”, dijo a Metro el también productor.

Según compartió, para él era necesario “una película diferente”.

“Siempre tengo la necesidad de hacer cosas diferentes porque si no, me aburro, incluyendo en mi vida personal. Teníamos este guion hace tiempo y se nos dio. El hecho de que la comedia no recaiga en mi personaje es algo bien grande, por eso digo que es algo bien distinto. Van a ver a otro Molusco completamente distinto”, sostuvo al recordar: “Las últimas nueve escenas las grabé cuando salí del hospital”.

El protagonista de la película es el joven Samuel Jove, quien no pudo estar presente en la conferencia de prensa. De acuerdo con el animador, la historia retrata los sacrificios que hacen los padres para estar con sus hijos. “Marcelo es la película más diferente de las que hemos hecho. La película llegó en un momento especial en mi vida”, añadió por su parte Eduardo “Transfor” Ortiz, director de la película.

Fotos Dennis Jones

Festival Internacional de Cine Fine Arts 2019

En la séptima edición del Festival Internacional de Cine Fine Arts se reconocerá la trayectoria de la cineasta Sonia Fritz, quien ha dirigido más de 25 documentales y cinco largometrajes de ficción a lo largo de su carrera.

El festival de cine contará con una variada selección de películas de cine independiente e internacional. Se estarán presentando más de 30 películas provenientes de los festivales cinematográficos de mayor relevancia: Cannes, Venecia, Berlín, Toronto y San Sebastián, entre otros.

“También vamos a tener competencias de cortometrajes y ópera prima. Además, tenemos abonos (5 películas por el precio de 4) y entre los clientes que compren abonos se sorteará un viaje a Perú para dos personas con aéreo, traslados, estadía, desayunos y varias excursiones incluidas”, describió Mayra Ramírez, directora de mercadeo de Caribbean Cinemas.

Festival Internacional de Cine Fine Arts 2019

• Para más información puede acceder: www.caribbeancinemas.com/festival. El festival se celebra simultáneamente en Fine Arts Novocentro en Santo Domingo.

• La película Marcelo estrena en todas las salas de cine Caribbean Cinemas a partir del 24 de octubre.