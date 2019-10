Príncipe Harry demanda a la prensa británica porque no quiere que la historia se repita con su esposa

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anunciaron que consideran demandar a publicaciones como Mail on Sunday y su empresa matriz "por la publicación intrusiva e ilegal de una carta privada escrita por la duquesa de Sussex".

Según la revista US Hola, un portavoz legal que representa a Meghan aseguró que "hemos emitido procedimientos para corregir esta violación de la privacidad, la infracción de los derechos de autor y la agenda de medios antes mencionada".

Estos lamentan que la duquesa de Sussex se haya convertido "en una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica que realiza campañas contra personas sin pensar en las consecuencias".

El hijo menor de la princesa Diana expresó que "Esta propaganda implacable tiene un costo humano, específicamente cuando es deliberadamente falsa y maliciosa. No puedo comenzar a describir lo doloroso que ha sido" y que por esta razón están tomando acciones legales, "un proceso que lleva muchos meses".

Asimismo aseguró ser testigo silencioso de su sufrimiento privado durante demasiado tiempo, y es que estos alegan que "el contenido de una carta se publicó de manera ilegal y e intencionadamente destructiva para manipular al lector".

"Llega un momento en que lo único que hay que hacer es enfrentarse a este comportamiento, porque destruye a las personas y destruye vidas. Aunque esta acción puede no ser segura, es la correcta. Porque mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien que quiero se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas", indicó.

Trascendió que la pareja real sufragará de manera privada los gastos de proceso de demanda y además aseguraron que los ingresos que pueda generar serán donados a una organización benéfica anti-bullying.