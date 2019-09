La actriz puertorriqueña y primera finalista de Miss Universo 2005, Cynthia Olavarría, contó en una entrevista con "Suelta la sopa" (Telemundo) el suceso que le cambió la vida en verano de 2018 luego que una serpiente la mordiera en medio de una sesión de fotos en Miami.

“Me dijeron que el veneno del cuerpo se podía tardar 12 meses y yo dije ‘no, eso se va’ pero no, se quedó y todos los meses era peor porque yo seguía yendo a muchos médicos y nadie me podía decir qué estaba pasando", indicó solloza Miss Universe Puerto Rico 2005.

Olavarría contó además que: “Ir a una evaluación y que el doctor te diga ‘que tal vez no vas a ser la misma persona que eras antes, que iba a tener que utilizar un aparato en la pierna para que le diera el estímulo y pudiera caminar'… Me asusté horrible de que mi vida cambiara de una manera tan impresionaste y entonces ahí decido alejarme [ya que] no hay terapia física para que entonces logre fortalecer el músculo y que me volviera la esperanza de volver a caminar bien”.

Cynthia Olavarría ahogada en llanto cuenta cómo estuvo cerca de la muerte