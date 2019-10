Bad Bunny y Marc Anthony lanzan programa "Play Ball Again"

Los cantantes boricua Marc Anthony y Bad Bunny dirigen el financiamiento de un nuevo programa llamado Play Ball Again para ayudar a reconstruir algunos campos de béisbol dañados y facilitar la programación local para 17,500 jóvenes.

Los organizadores esperan generar "una espiral ascendente de oportunidades" para los residentes locales que vaya mucho más allá del banquillo, de acuerdo con Maurice A. Jones, presidente y director general de la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales (LISC, por sus siglas en inglés), que creó Play Ball Again y está coordinando el desarrollo del trabajo en los campos.

"Las actividades deportivas y recreativas ayudan a restaurar una sensación de normalidad después de los desastres", explicó Marc Anthony, cuya Fundación Maestro Cares, se encuentra entre los primeros promotores del programa. "El béisbol no es solo un juego en este contexto. Es algo que ayuda a los jóvenes a tener mejores resultados en la escuela, así como a mejorar la vida y la salud familiar en circunstancias difíciles".

Maestro Cares se asoció con la Fundación Good Bunny y UNICEF USA para financiar los primeros $300,000 de lo que LISC espera que sean más de $1.6 millones en renovaciones de los campos de béisbol. Cubs Charities se unió al esfuerzo con un apoyo adicional de $100,000 y la Compañía Kohler se comprometió a donar accesorios y muebles de baño para las instalaciones.

En resumen, LISC anticipa que el financiamiento revitalizará 25 campos de béisbol, incluyendo sitios en Vega Baja, Carolina, Yabucoa, Yauco, Utuado, Loíza, Caguas y Castañer. Estas comunidades representan una muestra geográfica diversa de Puerto Rico, que abarca algunos de los números más concentrados de jugadores juveniles en las áreas rurales y los más afectados por los huracanes. Las reparaciones de los campos aumentarán el trabajo de desarrollo comunitario más amplio realizado por LISC y sus socios locales.

"Al crecer en la isla, pasé mucho tiempo en algunos de estos parques que ahora están destruidos", señaló Bad Bunny, cuya Fundación Good Bunny, con sede en San Juan, está reuniendo apoyo para la iniciativa. “En parques similares a estos, se desarrollaron muchos grandes atletas como Roberto Clemente, Yadier Molina, Roberto Alomar, Edgar Martínez e Iván Rodríguez. Nuestro compromiso es reconstruir estos parques para que podamos ayudar a los nuevos atletas a desarrollarse. Este es el primer paso para el renacimiento de los deportes en la isla”, dijo él.

La construcción está en marcha en los primeros seis campos, con una renovada programación de béisbol también en proceso.

"En UNICEF, creemos que jugar es el derecho de todos los niños, y el deporte es una herramienta poderosa que puede fortalecer una comunidad y unir a la gente", dijo Caryl M. Stern, presidenta y directora general de UNICEF USA. "Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo de socios como LISC, Maestro Cares y la Fundación Good Bunny. Al reconstruir estos campos, no sólo están ayudando a una comunidad que ha sufrido tanto en los últimos dos años, sino que también les están dando a los niños la oportunidad de jugar y ser niños".

"Dos años después de estas tormentas devastadoras, continúa una fuerte necesidad de reconstruir la isla", dijo el infielder de los Cubs, Javier Báez, cuya familia es del área de Bayamón. “Cubs Charities entendió la necesidad y se ofreció para ayudar a restaurar los campos de béisbol y darles a los niños de todo Puerto Rico la oportunidad de jugar pelota. Esta reconstrucción tendrá gran importancia para la comunidad y estoy orgulloso de continuar mis esfuerzos para restaurar la isla”.

LISC ha estado trabajando con una variedad de organizaciones para identificar campos prioritarios y delinear planes de reurbanización con miembros de la comunidad, incluyendo grupos locales como Little League Puerto Rico y PathStone, Enterprise Center, organizaciones sin fines de lucro deportivas como Pitch in for Baseball y organizaciones de ayuda ante desastres como All Hands and Hearts.

"Después de las tormentas, éramos los pueblos rurales olvidados", dijo Rafael Surillo Ruiz, alcalde de Yabucoa, mientras se le llenaron los ojos de lágrimas cuando habló sobre el futuro de los campos locales. "Tener un parque icónico construido por la comunidad, para la comunidad, y apoyado por todos estos colaboradores, significa mucho para el espíritu de nuestra ciudad".

LISC espera que la mayoría de las renovaciones de los campos se completen a tiempo para la temporada de béisbol del 2020.