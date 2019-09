Director de Fast and Furious es acusado de agresión sexual

El director de la franquicia Fast and Furious, Rob Cohen, fue acusado de atacar sexualmente a una joven, según reportó el diario The Huffington Post.

De acuerdo a datos publicados el sábado por el diario estadounidense, Cohen aparentemente atacó a una víctima identificada como Jane -nombre ficticio que utilizó The Huffington Post, para proteger su identidad- mientras esta estaba inconsciente. El ataque habría ocurrido en el 2015, justo luego que Cohen invitara a Jane a una reunión de negocios en Manhattan, para discutir una posible colaboración en un proyecto piloto para la televisión.

Jane comenzó a sentirse mareada luego de una cena con Cohen. No obstante, la fémina le acompañó a otra barra porque estaba “emocionada por la oportunidad” que el director le habría ofrecido. Acto seguido, según datos provistos por el diario, lo último que recuerda fue estar desnuda en la cama, mientras el director abusaba de ella sexualmente.

La mujer buscó ayuda profesional luego del ataque, tras su reunión con Cohen. Adicionalmente, dos personas cercanas a la fémina confirmaron que esta les había notificado sobre el altercado inmediatamente luego que ocurrió.

El abogado de Cohen, Martin Singer, respondió a los alegatos en una carta de 13 páginas dirigida al diario, donde el director catalogó la historia propuesta como una “pieza indignante y difamatoria” que su cliente niega por completo. Singer también le advirtió al diario sobre “publicar esta historia en un esfuerzo para alimentar el movimiento ‘Me Too’ con esta salaz historia”.

A principios de este año, Cohen se enfrentó a unos señalamientos similares cuando su hija Valkyrie Weather lo acusara de comportamiento inapropiado contra su persona cuando era una niña. Weather también acusó a su padre de llevarla a visitar a trabajadores sexuales cuando ambos se encontraban en el extranjero filmando alguna película cuando era una adolescente. Cohen negó los alegatos.

Rob Cohen es reconocido primordialmente por su trabajo dirigiendo el primer filme de Fast and Furious, en el 2001. También dirigió la película The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, en el 2008.

