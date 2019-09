Residente recuerda el despreció que sintió por parte del género urbano

View this post on Instagram

#TB Crecí escuchando de todo, Salsa, Rock, HipHop, Nova Trova, Reguetón, Jazz, en casa se escuchaba de todo. Chezina era vecino mío de la calle de atrás junto con Franco el Gorila. La mayoría de los que rapeamos empezamos escuchando a Vico C pero cuando el reguetón empezó creció la cantidad de artistas que sonaban en mis bocinas, desde Yankee, Michael y Manuel, Alberto Stylee, Ceja, Ivy, Eddie D todo el corillo de DJ Eric,DJ Nelson, The Noise, Boricua Guerrero, Mantion Crew, Playero y por ahí sigue la lista. Siendo de Trujillo era imposible no escucharlos. Tego marco un momento en mi vida y me puso a escribir. El día en que me gané mis primeros grammys nunca lo olvidaré. Era mi primer año en la música y me sentía super emocionado de estar nominado. Yo no era famoso, prácticamente acababa de salir y para mi era un sueño ver a tantos artistas sentados cerca de mi. Estaba nervioso porque todo el género urbano con el que crecí estaba allí y yo para colmo estaba nominado junto algunos de ellos. Nunca esperé que mencionaran mi nombre porque sentía que no era el favorito pa ganar, además de que era el tipo con menos contactos y amigos en la industria de la música. Imagínense… Un par de años atrás trabajaba en el toys R us de Canales tomando una “pisa y corre” pa llegar al trabajo porque no tenía carro. Cuando gané subí corriendo y sin pensarlo dos veces con mucha emoción empecé a darle las gracias a cada uno de los artistas urbanos por haberme inspirado. De repente pude ver a la distancia como toda esta gente que mencionaba se levantaba de sus sillas y me dejaban colgado mientras los saludaba. Recuerdo que me sentí tan mal luego del evento que la reacción a mi dolor fue burlarme del género y continuar por otro rumbo. Esto pasó hace mucho y hasta el día de hoy trato de llevarme muy bien con todos. Escribo este mensaje porque no me gustaría que pasara lo mismo con otros artistas. Hay muchos artistas nuevos que verdaderamente son fans del género urbano y les cuento que es doloroso sentir el desprecio de la gente con la que creciste escuchando. Al final como dije anteriormente, ningún premio va por encima del amor con el que hacemos nuestra música. 🙏