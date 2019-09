Melina León se une a Epcot

La cantante Melina León hará su debut en Eat to the Beat el Festival Internacional de Comida y Vino de Epcot, los días 5 y 6 de octubre de 2019.

"Es un gran orgullo para nosotros anunciar que por primera vez una intérprete de merengue se une a la serie", informó Epcot en declaraciones escritas.

La vocalista interpretará algunos de sus éxitos, incluyendo "Mujeres Liberadas" y "Me Voy de Fiesta", entre muchos otros durante la popular serie de conciertos Eat to the Beat.

Melina es una de tres artistas de música tropical que se unen a la serie de conciertos de este año durante el Epcot International Food & Wine Festival.

De otra parte, Epcot anunció las presentaciones de la percusionista Sheila E, quien llevará su ritmo del 23 al 25 de octubre, y la reconocida Spanish Harlem Orchestra del 17 y 18 de noviembre.

Las presentaciones de los artistas en Eat to the Beat se llevan a cabo en el Teatro America Gardens en el World Showcase de Epcot de domingo a jueves a las 5:30, 6:45 y 8:00 p.m., y de viernes a sábado a las 6:30, 7:45 y 9:00 p.m.

Para más información puede acceder www.TasteEpcot.com.