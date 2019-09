Boricua da vida a María de West Side Story

La joven puertorriqueña Liesl Collazo está destacándose en el teatro musical en Estados Unidos. La actriz y cantante, que también hizo On Your Feet!, conquistó el rol protagónico, el personaje de María en el musical West Side Story, que se presenta hasta finales de octubre en el Milwaukee Repertory Theater en Wisconsin.

Con sus metas bien definidas, Collazo comenzó a hacer teatro musical desde los nueve años, mientras estudiaba en Saint John’s School. Así descubrió su inquietud por hacer teatro profesionalmente.

Empezó a entrenar para poder calificar para un programa de teatro musical en la universidad. Estudió en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Tomó clases de canto con la maestra de ópera Hilda Ramos y clases de baile en la Academia de Ballet Tanya (ahora Danzafusión).

“A partir de ahí decidí lo que quería hacer profesionalmente”, afirmó en entrevista con Metro.

¡Y lo logró! Collazo fue aceptada en el programa de teatro musical de la Universidad de Michigan, de donde se graduó. Allí interpretó roles como Stefano, en The Tempest, y Franca, en The Light in the Piazza.

Recientemente, fue parte de la primera producción regional de On Your Feet! (musical sobre Gloria Estefan en Gateway Playhouse en Long Island, Nueva York).

Ahora en West Side Story trabaja con el director, Mark Clements, y el coreógrafo, Jon Rua (del elenco original de Hamilton en Broadway).

“Cuando audicioné, el director (Clements) me hizo preguntas como puertorriqueña, porque yo nací y crecí en Puerto Rico. A los 18 años es cuando me voy a estudiar a Estados Unidos. Así que entiendo muy bien el shock cultural que el rol de María tiene que pasar. También tengo la referencia de mi abuela (Hilda Collazo Batista), que se mudó a Nueva York en los años cincuenta”, contó entusiasmada.

Su abuela fue pieza clave para obtener esta gran oportunidad.

“La llamé para prepararme bien y ha sido bien especial para ambas el crear este personaje juntas. Honestamente, la conexión con mi abuela ha sido algo bien especial, porque ella pasó por ese tiempo específico. Este papel es como para honrarla a ella”, destacó quien es consciente de que el hecho de ser boricua también fue un gran acierto para la producción, porque “la mayoría de las actrices que han interpretado el rol no han sido realmente de la isla y no han tenido el entrenamiento vocal para hacerlo”.

En ese sentido, resaltó que “no todo el mundo tiene el entrenamiento porque es muy difícil vocalmente”.

“Una vez me enteré que me seleccionaron, estuve todo el verano entrenando para este rol específicamente, porque hacerlo ocho o nueve veces a la semana es muy fuerte. Es un rol operático de tres horas, nueve veces por semana; es como ser una atleta vocalmente”, compartió.

Actualmente, Collazo entrena con la maestra de canto Jackie Presti en Nueva York y su representación consiste de 44 West Entertainment y CESD en Los Ángeles y Nueva York.

En un futuro, la joven de 25 años vislumbra aportar al desarrollo de la educación del teatro musical y de cine en la isla.

“Ahora estoy creciendo mi carrera para, en futuro, poder aportar en la educación del teatro musical y de cine en la isla”, puntualizó.