Cosculluela anuncia que será padre nuevamente

Dios es Bueno ❤️ se me olvido decir en el video @arcangel me alegra q sigas aquí tu sabes q para mi eres aparte y que sería del genero sin el duende? Cuando te dió el yeyo q estabamos hablando x telefono me dijiste “perate q me duele el pecho kbron” y te lo juro q enganchaste y pensé q estabas vacilando. Dios nos manda pruebas y avisos, tenemos q cuidarnos cada día. Lo fundamental es Dios y la familia, como dice arca muchos rompen la disco en el botelleo y en la casa tienen las neveras vacías. PRIORIDADES!! Yo soy un hombre de familia, soy cristiano hacen años y me juzga solo Dios, pueden decir lo q quieran la relación mía con Dios es YO con EL. Y a mis fanáticos les voy a dar ahora lo mas q les gusta de mi, que no es lo q me gusta a mi pero ellos son los q mandan en mi negocio. A los q me odian, les deseo bendiciones……… menos a kendo y movie 😘