Privilegiado Capó de vivir de la música

View this post on Instagram

Gracias a la academia por tan grande reconocimiento y consideración. Me siento privilegiado de vivir en la música. Es un honor para mi poder conectar y contribuir con la canción como vehículo. El cariño del público y la aprobación de mis colegas es el mayor de los cumplidos. Felicidades a mis hermanos cómplices y creadores de esta aventura @rec808 @georgenoriega @farrukoofficial y a todos los demás colegas nominados. #lentoycontento #calmamividaconcalma