Pedro Capó se viste lujoso

El cantante puertorriqueño Pedro Capó se vestirá de lujo para su concierto en Puerto Rico.

El intérprete estará utilizando cambios de ropa de las tiendas Hugo Boss, Armani Exchange, Tod’s & Zafiro, todas exclusivas de The Mall of San Juan.

“Nos enorgullece de sobremanera que nuevamente podamos trabajar con el gran Pedro Capó. Estamos super emocionados de formar parte de este importante evento para este astro boricua. Nos encantó colaborar con la 'stylist' Kathy Rossy en la selección del vestuario para el artista. La variedad de 'looks' escogidos ejemplifican la versatilidad de ofertas de moda en The Mall of San Juan”, destacó Marnie Marquina, directora de mercadeo y auspicios.

El concierto tendrá lugar el sábado 28 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Capó, creador del éxito mundial Calma, y otros como Si tú me lo pides, Para ayudarte a reír y Vivo, entre muchos otros.