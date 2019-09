Ídolos urbanos presentan "Quizás"

Rich Music presenta su nuevo sencillo “Quizás”, junto a los ídolos urbanos Justin Quiles, Sech, Feid, Lenny Tavárez, Dalex, Wisin y Zion.

El tema producido por Dímelo Flow, es parte del próximo proyecto titulado “The Academy”.

Los artistas proclamados como “Los Avengers” en redes sociales se han unido oficialmente para crear esta explosiva combinación musical, y poco a poco revelarán qué otros artistas se le irán uniendo sorpresivamente.

“Quizás”, primer sencillo que se lanza de “The Academy”, recoge las impresiones de cada uno de los intérpretes sobre la cita que tuvieron con la chica de su interés mientras se cuestionan si ellas habrán tenido la misma experiencia.

“Eran las 12:00 md y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces. Soy tu esclavo, dime qué te hago, pero por favor no digas que no me reconoces”, establece parte de la lírica.