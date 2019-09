JLo revive famoso vestido que utilizó hace 20 años y sorprende al lucirlo mejor que antes

Casi 20 años después de deslumbrar con un famoso vestido de Versace, la actriz y cantante latina Jennifer López se lo colocó nuevamente luciéndolo mejor y con el mismo estilo que la ha caracterizado siempre.

López se lució en la pasarela del Milán Fashion Week con el famoso vestido que utilizó en la alfombra roja de los Grammy's en el año 2000.

El vestido de Versace sigue prácticamente igual, con algunos cambios en sus partes del frente y posterior, haciendo que la diva del Bronx luzca aún más sexy y elegante.

La cantante que recientemente cumplió 50 años, está en boca de todos en las redes sociales al volver a lucir este traje con más estilo que hace 20 años.

20years later !! @jlo @donatella_versace what an incredible fashion week moment you did it it again! This by far has to by my favorite moment with @versace and jlo congratulations can’t breathe #mfw #milanfashionweek #jlo #hautecouturedress #sexy #elegant #fashion #fashionista pic.twitter.com/cQW0kUNHWX

— Ehab Ghoneem (@ehab_ghoneem) September 20, 2019