Julián Gil impacta con sexy video bañándose en Grecia

En los últimos meses el actor Julián Gil ha estado inmerso en polémica debido al proceso legal que enfrenta por la custodia de su hijo Matías, a quien procreó con la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Pero en esta ocasión Gil impactó con un video completamente desnudo.

Durante el video, Julián Gil de 49 años de edad mostró su tonificado cuerpo y explica dónde y con quién se encuentra actualmente, pues afirmó que muchas personas en redes sociales le han preguntado.

"Les cuento que estoy en Grecia, específicamente en Santorini, una isla a la que moría por venir y bueno es una isla que de alguna manera es como afrodisíaca para uno venir solo", dijo.

Asimismo, el actor cuestionó a las personas que le preguntan con quién está "¿por andan averiguando y preguntando con quién estoy? Supongamos que sí estoy con alguien (…) Lo que pasa es que si les digo con quien estoy van a empezar a decir sí, ella me gusta para ti o no, ella no me gusta no te conviene o si te conviene, la gente empieza a opinar", destacó.

En el video confesó que viajó solo para tener tiempo para él. "Estoy solo, estoy en paz, estoy disfrutando muchísimo, hoy dormí muchas horas", afirmó Julián Gil quien estrenará su obra de teatro "¿Y si me caso?".

Aquí el video…