Vuelve el Buena Vibra College Tour

El nuevo año académico hay que comenzarlo con buena vibra, y el Buena Vibra College Tour arrancó para asegurar que así sea. En sus más de 15 ediciones, el evento ha llevado alegría, buena música y entretenimiento a estudiantes universitarios alrededor de la Isla.

Para Emil Medina y Max Pérez, cofundadores de la agencia de experiencias Buena Vibra Group, el Buena Vibra College Tour tiene un significado especial.

“Se trata del proyecto que convirtió una amistad en una relación de socios de negocios, y un sueño en una realidad que aún continuamos construyendo con el mismo entusiasmo que el primer día”, expresó Medina. “Lo que comenzó en UPR Bayamón como una idea de llevar experiencias y entretenimiento a la comunidad universitaria, dio pie a lo que hoy somos y hacemos como empresa. Y nada nos llena de más satisfacción que regresar a nuestras raíces”, enfatizó Pérez.

En esta edición del College Tour, que se extiende hasta el mes de octubre, la oferta musical incluye la presentación de Lyanno, La Parcha, Three Two Roots, Los Rivera Destino, Black Guayaba, Rafa Pabón y Yíbaro, entre otros. A continuación, el itinerario de rutas y artistas:

· 19 de septiembre: Inter Bayamón – La Parcha y Three Two Roots – 6:30pm a 9:30pm

· 25 de septiembre: Inter Ponce – DJ y Batucada Brazilón – 11am a 1pm

· 26 de septiembre: Inter Arecibo – Los Rivera Destino y Black Guayaba – 6:30pm a 9:30pm

· 3 de octubre: Inter Aguadilla – Rafa Pabón – 11am a 1pm

· 9 de octubre: UPR Río Piedras – Yíbaro – 11am a 1pm

Para más información y fechas adicionales del Buena Vibra College Tour, accede @buenavibragroup en Facebook.