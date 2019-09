Hermano de Jailene Cintrón fue uno de los pescadores arrollados en Toa Baja

La animadora y cantante Jailene Cintrón compartió con sus seguidores el estado de salud en el que se encuentra su hermano, quien la semana pasada cayó al agua tras ser arrollado por un conductor ebrio, mientras pescaba en el Puente de la Banderas en Toa Baja.

"Para los que me han preguntado por mi hermano, esto fue lo que paso y como seguimos: El martes pasado, mi hermano junto a un grupo de amigos se fueron a pescar como ya es de costumbre para ellos en el área de Toa Baja. En un momento el y uno de sus amigos estaban en el puente conversando, lo que jamás imaginaron que por causa de un vehículo fueran impulsados de tal manera que sus cuerpos volaran y cayeran a 30 pies…", relató la cantante.

De acuerdo con Cintrón su hermano ya fue dado de alta y continúa recuperándose sin embargo su amigo, con quién pescaba en ese momento, permanece recluido en el Centro Médico en estado delicado.

"El jueves mi hermano cumplía años, y lo único que hicimos fue una vez más darle gracias a Dios que guardó su vida, que ya esta de alta a pesar de sus lesiones. Pero nuestra oración sigue por su amigo Luis, quien se mantiene recluido en estado delicado. Tuve la oportunidad de conversar con su mamá y escuchar su llanto…su preocupación, angustia está en las manos del Señor y nuestra esperanza es que Luis se sanara. Que Dios lo levante de esa cama y pueda seguir pescando con sus amigos, como cada semana. Que juntos darán testimonio del cuidado de Dios para con ellos. Y que nosotros sus familiares podamos seguir disfrutando de la compañía de cada uno de ellos", expresó la artista.

A su vez, Jailene "pido al Señor por la persona que ocasionó este accidente. Que confió de que esté bien, que reflexione con lo sucedido y sea sensible haciéndose presente asumiendo su responsabilidad. Y mientras tanto, a todos ustedes les pido que sigan orando por ellos, para que el milagro lo podamos ver completo y así ellos lo testifiquen. Dios es bueno y se que todo esto, obrara para bien de ellos. Y mil gracias a todos los que me han preguntado, se han preocupado y no nos han soltado de sus oraciones".

Para los que me han preguntado por mi hermano, esto fue lo que paso y como seguimos:

El martes pasado, mi hermano junto… Posted by Jailene Cintron on Wednesday, September 18, 2019

Las autoridades indicaron que el conductor transitaba ebrio en dirección hacia Dorado y supuestamente perdió el control, invadió el paseo e impactó el auto que se encontraba frente a los pescadores, Luis Cesario Meléndez y Jaime Cintrón Villanueva siendo estos arrollados y cayeron al agua.