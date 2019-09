Junte de artistas acompañarán a la cantautora Andrea Cruz en concierto “Del suelo al aire”

La artista Andrea Cruz presentará su nuevo concierto el sábado, 5 de octubre en el centro cultural El Bastión en el Viejo San Juan a las 8:00pm. Será un acto de celebración tras dos años de haber lanzado “Tejido de Laurel”, su primer álbum, con el cual se presentó en diferentes estados de Estados Unidos y México.

“La gestión cultural y artística son vocaciones legendarias y necesarias para cualquier país”, así lo ve la cantautora puertorriqueña, quien, como artista independiente, continúa a paso firme hacia su segundo álbum que se encuentra en plena pre producción y que ya comenzó a promover con su sencillo “Vernos crecer”, disponible en todas las plataformas digitales.

El concierto contará con su banda de seis músicos, además de la participación de un grupo de artistas invitados como Fofé Abreu, Eduardo Alegría, Kianí Medina, Rafael Augusto y Omar Silva quienes añadirán su fuerza creativa al concierto re interpretando junto a ella algunas de sus canciones, en una experiencia única y de gran deleite para el público.

“Siempre me he visto como una cantautora global, sin embargo, antes de llegar a esas grandes escalas me es imprescindible cautivar a la máxima comunidad posible en mi tierra, la música alternativa aquí tiene espacio” expresó Andrea sobre su carrera, quien recientemente fue invitada a participar en la reconocida serie de conciertos “Tiny Desk” de NPR, en donde se han presentado artistas reconocidos como Café Tacuba y Natalia Lafourcade.

En Los Angeles, California compartió junto a la cantautora guatemalteca Gaby Moreno para el Festival “Sounds of Audacity”. De vuelta en Puerto Rico, abrió el concierto “Soy Yo” de Kany García, y recién acaba de grabar su participación en el tradicional especial navideño del Banco Popular 2019, en el que participa por segundo año consecutivo.

El evento se hará a través de donativo sugerido, accesible al público, quienes además podrán apoyar la producción del nuevo disco comprando mercancía de la artista, tales como afiches firmados y distintos artículos inspirados en sus canciones. Para reservar o tener más información sobre el evento, pueden acceder a las múltiples páginas de la artista Andrea Cruz Música y a través de la página de El Bastión en el Viejo San Juan.