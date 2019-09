Reportera de Wapa se va a Univision

View this post on Instagram

¡ES OFICIAL! Desde mañana me uno al gran equipo de Despierta Orlando como presentadora y reportera de este nuevo noticiero matutino de @noticiasunivisionorlando Agradecida con @angelsepu1 Director de Noticias por su confianza y por esta gran oportunidad de hacer lo que me apasiona e informar desde temprano en la mañana a los hispanos residentes de Florida Central, en especial a los miles de puertorriqueños que vienen aquí. ¡Cuento con su apoyo! #reporterlife #newbeginnings #morninganchor #morningnews #centralflorida #univisionorlando #mastiempocontigo #believeinyourself #nevergiveup