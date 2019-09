Normando al teatro con la bendición de Keyllita

Como una montaña rusa de emociones describió Normando Valentín su incursión al teatro; esto por la temática de la pieza y porque fue precisamente su gran amiga y excompañera de labores, Keylla Hernández quien lo motivó a que asumiera el riesgo.

Y es que Normando forma parte de la obra teatral Soy más que un par de tetas, a beneficio de la la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, como parte de una serie de actividades que realizará la entidad durante el mes de octubre: Mes de la Concienciación y la Detección Temprana del Cáncer de Seno.

“Cuando me llamaron me dio miedo porque nunca he hecho teatro y ya Keylla tenía la experiencia de TiTantos. Esta oportunidad se dio mucho antes de TiTantos y tuve la oportunidad de consultar con ella”, recordó el periodista de la conversación que tuvo con Keyllita, que falleció por cáncer de pulmón en el 2018.

“Recuerdo que le dije ‘mira negra, me ofrecieron esto y estoy asusta’o’. Ella me dijo ‘no seas chango. Tienes que hacerlo, todo te va a quedar bien'”, compartió quien encarnará a un hombre que enfrenta cáncer de tetilla.

En las tablas compartirá con las figuras públicas: Saudy Rivera, Sonia Valentín, Yizette Cifredo y Milly Méndez.

El también portavoz de la iniciativa Hombres Reales Visten de Rosa, expuso que: “Una cosa es hacer una obra y otra cosa es hacer un monólogo que estoy solito en el escenario. Uno se pone culitrinco, pero a esa aventura vamos”.

De igual forma, la periodista Milly Méndez también hace su debut en teatro.

“Me fascinan los retos y este es un reto hermoso porque vamos a celebrar la vida. Vamos a reír y vamos a tener momentos de reflexión, pero lo importante es crear conciencia sobre la educación y la prevención”, expresó la comunicadora.

En la obra, los actores interpretarán a cinco personajes que tienen una historia con el cáncer de seno y, a su vez, son los portavoces de la campaña de las Marchas 2019. El cáncer de seno continúa siendo el más diagnosticado y la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres en la isla, según datos proporcionados por Lillian Santos, principal oficial ejecutiva de la SACC PR.

Como parte de los eventos de la SACC PR, se presentará una gala premier de la obra Soy más que un par de tetas a beneficio de la SACC PR el jueves, 3 de octubre en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

Para más información puede comunicarse al (787) 764-2295, visitar: www.avancemosagrandespasos.org o en Facebook: Avancemos a Grandes Pasos Contra el Cáncer de Seno.