La actriz y modelo Dimary Castro reaccionó a la controversia que se dio en redes sociales luego que Noris "La Taína" Díaz publicara en sus redes sociales un mensaje junto a las etiquetas "#Lasverderas" y "#Lasoriginales".

Castro, quien participó en la conocida "Playita" del desaparecido programa "No te duermas" y trabaja con Antonio "Gángster" Sánchez desde 2008, indicó en su cuenta de Instagram que:

"Yo también soy de las originales #NTD2008 #NTD2019" (sic.). El dicho mensaje fue colgado junto a varias capturas de pantalla de su labor en el famoso espacio que se vio por muchos años a través de Telemundo.

Además de Castro, que fue parte del 'show' "No te duermas, una noche más" el pasado sábado en el Coliseo de Puerto Rico, la animadora Jacky Fontánez también reaccionó a la controversia.

"Ay virgen, yo no se cual es la controversia. Hay espacio para todas. 🤷🏻‍♀️😘😘 Bella como siempre y te botaste en el show!" (sic.), escribió la locutora de La Nueva 94FM. La novia del exponente urbano Guaynaaa también fue parte del espectáculo que dio por última vez Sánchez.

Por su parte, "Taína" comentó ayer, martes, en entrevista con Angelique "Burbu" Burgos en "El despelote" (94.1FM) que: "No Te Duermas no era una comedia, No Te Duermas eran las modelos. El que me conoce sabe como yo era con Tony. No estoy diciendo, ni que lo odio, ni que hay cuestión. Hay un dolor porque No Te Duermas era mi segunda casa".

En el programa radial de Fontánez se comentó que Díaz fue invitada al 'show' días antes del mismo, pero que esta rechazó la invitación.

Dimary Castro reacciona a la "tiraera" de Taína

Publicación de Taína: