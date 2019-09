Taína dolida con El Gángster

La exmodelo de No Te Duermas, Noris Díaz, mejor conocida como la Taína, manifestó su tristeza porque no la invitaron al show de despedida No Te Duermas… Una noche más, celebrado el pasado sábado.

“No Te Duermas no era una comedia, No Te Duermas eran las modelos. El que me conoce sabe como yo era con Tony. No estoy diciendo, ni que lo odio, ni que hay cuestión. Hay un dolor porque No Te Duermas era mi segunda casa”, dijo Díaz en entrevista con Angelique La Burbu, en La Nueva 94, al aclarar que le tiene un amor a Tony “sobrenatural”.

Para la Taína, "no importa la edad que tengan las modelos, para mí todas están bellas".