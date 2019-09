“Las marionetas tienen humanidad”, Louis Leterrier

¿Cómo surgió la idea de este proyecto? ¿Tuviste un acercamiento con la compañía de Jim Henson (director de la película de 1982)?

– Para empezar, esa fue una película que cambió mi vida por completo. Henson tenía una forma increíble de contar una historia, y todo sin actores, todo con marionetas. Siempre quise hacer este proyecto, y la única forma de hacerlo era con la compañía Henson –creadores de Los Muppets–. Cuando llegué a ellos y les comenté mi intención de hacer una serie, todo marchó muy rápido. Muchos de los diseñadores de la película original se pusieron manos a la obra. Fue algo mágico.

En total, se sabe que trabajaste ocho años en esta serie, ¿es el proyecto más ambicioso de tu carrera?

–Definitivamente. Tomó mucho poner todas las piezas juntas para dar vida al proyecto. Ha sido un trabajo artesanal. Todo está prácticamente hecho a mano: los diseños, los sets, las marionetas. Hubo semanas en las que trabajamos 24 horas al día.

Cuando vemos el tráiler, sabemos que es un proyecto arriesgado, nada común hoy en día, ¿se te presentó algún obstáculo o reparo para su realización?

–Para nada. Los obstáculos nos los pusimos nosotros mismos en la medida en que quisimos recrear la esencia orgánica de la película original. En ese camino, encontré a muchos fanáticos de la historia en Netflix. Son fanáticos del riesgo. Todos estaban muy emocionados con embarcarse en esta aventura que, definitivamente, no sabíamos adónde nos iba a llevar. No lo digo porque me estén escuchando ahora en la línea telefónica (risas), pero esta es la mejor plataforma del mundo para dar vida a estos sueños.

Tienes un cast increíble de voces, ¿cómo reaccionaron ellos a este proyecto?

–Maravillados. Fue sorprendente para ellos ver todo lo que se podía hacer con las marionetas.

¿Por qué sientes que era necesario rodar todo con marionetas y no hacer un remake con computadora?

–Las marionetas son naturales. Las marionetas tienen humanidad dentro de ellas. Las manejan manos humanas, no las ves, pero se puede sentir la humanidad en sus movimientos; hay una persona con la cual puedes interactuar. Con las computadoras, uno no sabe cómo conectarse con los personajes. Lo que necesitábamos era sumarle humanidad a las marionetas lo más que pudiéramos.

The Dark Crystal

• Argumento. Cuenta una nueva historia ambientada muchos años antes de los eventos de la película original. El mundo de Thra está muriendo. El Cristal de la Verdad reside en el corazón de Thra, una fuente de poder incalculable, pero está dañado y corrompido por el maligno Skeksis. Cuando los tres Gelfling descubren la situación, los fuegos de la rebelión se encienden y una épica batalla por el planeta comienza.

• Actores que dan su voz. Taron Egerton, Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Alicia Vikander