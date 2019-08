Arcoíris de J Balvin: un oasis divertido

El astro colombiano, J Balvin, convirtió el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en una “juguetería”, como parte de su gira Arcoíris Tour, que inició en la cuna del reguetón.

El propio artista se encargó de diseñar la escenografía y el concepto en colaboración con The Squared Division y FriendsWithYou Art Collective, inspirado en el arte manga y el animé.

El espectáculo comenzó a las 10:20 p. m. con una simpática introducción a cargo del periodista Jorge Rivera Nieves, en la cual anticipaba una noche de “perreo intenso”.

La velada comenzó con la canción “Reguetón”, seguida de “Con altura” que grabó con Rosalía, “X” que popularizó con Nicky Jam y “Ginza”.

“Buenas noches Puerto Rico. Esta es la noche más especial en mi carrera, no lo puedo negar. Estamos en la casa de reguetón, así que gracias. No importa si soy artista urbano colombiano, latino, llenamos este lugar a capacidad y estoy orgulloso de ser latino donde quiera que vaya”, fueron sus primeras expresiones para saludar al público que se mantuvo bien animado de principio a fin.

El primero de los invitados de la noche fue Lui G 21 Plus (“Siempre papi, nunca inpapi”). Luego continuó la jornada musical con “No es justo”, “Otra vez” y “Ahora dices”.

Más adelante el extravagante exponente urbano se desplazó hacia una segunda tarima, ubicada en la parte trasera de la arena, para dar paso al segmento de “Oasis”, título de su más reciente producción discográfica. Sin embargo, aunque cuenta con varias colaboraciones con el trapero puertorriqueño Bad Bunny, Benito no estuvo presente.

En esta segunda tarima cantó varios temas entremedio de la multitud, tales como: “Mojaita”, “Yo le llego”, “Qué pretendes”, “La Canción”, “Si tu novio te deja sola” y “Sensualidad”.

Luego, Balvin también soltó algunos pasitos de salsa en “I like it”, para dar paso a la sorpresa de la noche, los colegas Jowell & Randy con quien cantó “Bonita”, entre otras canciones.

“Gracias por darme la oportunidad. No me puedo ir de aquí sin escuchar la música que me inspiró”, verbalizó para agradecer al dúo puertorriqueño.

La propuesta combinó pintorescas escenografías, pantallas LED, pirotecnia y elementos que brindaron una refrescante experiencia a los espectadores.

La apertura del concierto estuvo a cargo de los exponentes urbanos de la nueva generación Lyanno y Eladio Carrión.