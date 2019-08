Raquel Sofía celebra el amor y sus raíces caribeñas

Algo “inesperado” cambió el rumbo de la cantautora puertorriqueña Raquel Sofía: se enamoró.

El amor la hizo evolucionar en el mejor sentido de la palabra y alejarse de las canciones tristes. Como muestra, presenta su nuevo sencillo y video: “A las rocas”, una canción que grabó en colaboración con el exponente urbano PJ Sin Suela.

“Sin estar buscando llegó el amor de forma inesperada a mi vida y se acabaron las canciones desamor. Ahora lo que quiero es celebrar este amor y la libertad que siento”, contó entusiasmada sobre su relación amorosa con el músico Alberto Arcas, con quien reside en México.

La intérprete de “Te amo, idiota” y “Tenemos historia” reveló: “He tenido muchas relaciones tóxicas, y ‘A las rocas’’ expresa que este amor no hay que mezclarlo con nada. Te lo tomas como es, sencillo, perfecto, tal y como está, delicioso”.

“Había perdido la fe en el amor. Las malas experiencias, a veces, hacen eso. Y qué bonito que llegue alguien a tu vida y, poco a poco, la vas restaurando. A través de la música, me he dado cuenta que las experiencias humanas no son solitarias. Todos sentimos lo mismo y nos pasan más o menos las mismas cosas. Las canciones se han convertido en una forma de conectar con los fans porque cualquiera se puede identificar. Qué bonito que todos estemos tan conectados”, añadió.

Grabar con PJ siempre estuvo en sus planes, pues admira su flow.

“Sabía que la canción tenía que ser con él, porque él me llena de buena vibra y es lo que intentamos dar al público. Es la canción más caribeña que he hecho en mi vida”, sostuvo, al destacar: “Cuanto más lejos me encuentro de Puerto Rico, más caribeña me siento cuando tengo el Caribe tan lejos”.

Esta canción representa su primer material inédito desde el lanzamiento de 2:00 a. m. (2018), álbum con el cual obtuvo nominaciones al Latin Grammy y al Grammy.

El video de la canción, dirigido por Roberto de Jesús, fue filmado en una terraza en Ciudad de México, actual residencia de Raquel Sofía. Con los visuales quiso representar su realidad como una boricua viviendo en México.

“El propósito fue recrear una fiesta tropical, una fiesta playera, pero en el techo de la terraza, con el Monumento de la Revolución de fondo. Quería que se sintiera bien divertido y bien liviano”, describió.

En otros temas, compartió que a largo plazo se visualiza como autora de libros, pues le encanta escribir. “Para mí escribir es otra fuente creativa y otra manera de conectar con los fans”, puntualizó.

Raquel Sofía, quien compuso e interpretó el tema “Legends” para la banda sonora de Game Of Thrones 2015 Mixtape y ha colaborado con Shakira y Juanes, entre otros artistas, se presentará esta noche en el Uforia Lounge en The Mall of San Juan, con un show acústico a las 7:00 p. m.