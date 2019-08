Missy Elliott rememora cómo hizo sus videos

NUEVA YORK — Tras celebrar sus dos décadas de carrera en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) con una interpretación de sus mejores éxitos, Missy Elliott dijo que sabía que hizo un buen trabajo tras recibir un mensaje de texto de una vieja amiga: Janet Jackson.

“Me dijo ‘rompiste esa (grosería)’”, señaló Elliott, riendo en una entrevista telefónica con The Associated Press el martes, un día después de los VMAs. "Y simplemente saber que Janet dijo esa palabra fue increíble. Pensé ‘ok, debí haber hecho un bien trabajo como para que ella use esa (palabra)’”.

Elliott, quien ha tenido colaboraciones musicales con Jackson en el pasado, recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard el lunes por la noche por sus videos excéntricos y vívidos que han ayudado a establecerla como una innovadora en la escena musical.

La galardonada con el Grammy de 48 años dijo que el camino para crear videos emblemáticos no fue sencillo. Recordó que cuando hizo el video de “She’s a B—h”, que incluye una escena en la que ella y sus bailarines emergen del agua, dos de ellos “tuvieron ataques de asma” por el agua.

Para el video de “The Rain (Supa Dupa Fly)”, su sencillo debut de 1997 en el que bailó con una bolsa de basura inflada, recordó que tuvo que caminar “a una gasolinera para usar una bomba de aire … en Brooklyn para inflar el traje y me di cuenta que era demasiado grande para entrar en el auto, así que tuvimos que caminar … en la calle con ese traje para regresar al set y se desinfló”.

Confirmó que las abejas en el video de “Work It” son reales y que en el video de “Pass that Dutch”, en el que rapea desde un campo de maíz, “me dejaron caer sobre mis rodillas y pensé que me había roto las rótulas”.

"Simplemente estaba haciendo esos videos … no era como si los estuviera haciendo y tratando de promover una idea para más adelante. Simplemente los hacía”, dijo. “Mucha gente dice ‘te debieron dar (este premio) hace mucho tiempo, pero pienso que yo soy una persona espiritual y siempre digo ‘estoy en el tiempo de Dios’, así que cuando Dios dice que es el momento correcto para que me lo den ese es el momento correcto”.

La actuación de Elliott en los VMAs incluyó a la bailarina y actriz Alyson Stoner, quien se hizo famosa cuando era niña al bailar en el video de "Work It".

“Han pasado 17 años desde que grabamos ese video”, dijo Elliott. "Decía 'tenemos que tener a Alyson’ (en los VMAs), porque desde entonces a donde voy la gente me pregunta ‘¿qué pasó con la niña en tu video de Work It?"".

En los VMAs, Elliott honró la memoria de la cantante R&B Aaliyah en su discurso de agradecimiento. Elliott y Timbaland escribieron y produjeron varios éxitos para Aaliyah, de "One In a Million" a "4 Page Letter".

“Siempre la recuerdo y siempre estoy en contacto con su hermano, para saber cómo están. A pesar de que cada año pasa más tiempo siempre se siente como si fuera ayer”, dijo Elliott sobre Aaliyah, quien murió en un accidente aéreo hace 18 años y cuyo aniversario luctuoso fue el domingo.

"Todavía puedo escucharla reír y puedo ver su sonrisa y casi sentir cómo sería ahora. Siempre se atrevió y nunca se conformó con seguir a otros cuando eligió trabajar con Timbaland y conmigo, teníamos un estilo que era muy diferente, ella pudo haber elegido a cualquier otro productor y compositor que ya estaba consolidado”, agregó. "Nosotros no habíamos publicado nada, pero ella escuchó algo en nosotros así que sé que ella tenía grandes expectativas”.