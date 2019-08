Miss Panamá pide disculpas tras "burlarse" de Miss República Dominicana

View this post on Instagram

¡Escándalo! 🔥 La actual #MissPanama @mehr.eliezer se encuentra en tremenda controversia tras burlarse en su historia de #Instagram de la recién coronada @missrduniverseoficial @clauviddaly…. Una actitud totalmente repudiable. Se dice que estuvo casi 30 minutos el post en su cuenta. ¡Esto es INACEPTABLE! #MissRD #misses #MissRepublicaDominicana #beautypageant #mehreliezer #clauviddaly