Manuel Turizo lanza su primer álbum ADN

Manuel Turizo, la voz potente y romántica del pop en español y del género urbano, anuncia el lanzamiento de su primera producción musical. Este álbum incluye los éxitos virales “Culpables” y “Sola” y ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital.

ADN responde a la necesidad de dejar plasmados los más grandes éxitos de la carrera artística de Manuel Turizo, éxitos que lo han posicionado rápidamente en la industria musical, ganando el respeto de artistas y el cariño de millones de personas a nivel internacional.

ADN es una producción discográfica de 16 temas que forman parte del género Urbano-Latino, con el acostumbrado toque Pop-Romántico que ha caracterizado la carrera artista de los hermanos colombianos. Manuel Turizo presenta su disco en compañía de Julián Turizo, con quien ha colaborado como co-autor, además de contar con colaboraciones musicales de artistas como: Noriel, Ozuna, Sech, Zion y Lennox, Nicky jam, Darell y Anuel AA.

El álbum cuenta con el sello discográfico y distribución de la casa Sony Music Latin, bajo el “techo” de La Industria INC y de su CEO Juan Diego Medina; una de las disqueras más prestigiosas y de mayor crecimiento en la industria musical contemporánea.

“Desde que comenzamos a llevar nuestra música a todos los rincones de Latinoamérica, afortunadamente, ha sido difícil detenernos. Hoy, a 3 años de haber comenzado esta aventura, nos genera una enorme satisfacción dejar plasmado en un disco las canciones que nos cambiaron la vida para siempre”, afirmó Manuel Turizo.

La vida de Manuel Turizo y de su hermano Julián Turizo, dio un giro de 180 grados luego de que el tema “Una Lady Como Tú” se convirtiera en un fenómeno viral en redes sociales y en la plataforma de videos YouTube. La voz de Manuel y el encanto de Julián en el ukulele, llenaron un espacio que había estado vacío en el género urbano; el romanticismo de sus letras, su encantador acento colombiano, su energía inocente y juvenil, y su particular sonido simple y orgánico; los posicionaron rápidamente en la cúspide de la música latina.

Recientemente, Manuel Turizo cerró su segunda gira europea y en esta oportunidad, como parte de su ADN TOUR 2019, donde puso a vibrar a más de 100 mil personas en sus 7 presentaciones. El objetivo, se convierte ahora en el lanzamiento de ADN, en el cual llevan trabajando más de 2 años y esperan seguir conquistando muchos más seguidores en todo el planeta.

ADN incluye los siguientes títulos musicales:

1- Una Lady Como Tú

2- Esperándote

3- Culpables

4- Sola

5- Una Vez Más

6- Esclavo de Tus Besos

7- Bailemos

8- Caso Perdido

9- Nada Ha Cambiado

10- No Digas Que Te Vas

11- No Me Conoce

12- Te Pido Perdón

13- No Le Perteneces

14- Sábanas Desordenadas

15- Te Quemaste

16- Una Lady Como Tú (Remix)