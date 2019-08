Conocido reportero de canal de televisión confirma que tiene cáncer

View this post on Instagram

Los invito a que nos sumemos en una cadena de oración porque mañana entro a una cirugía de mi cerebro donde encontraron 3 tumores que debemos remover cuanto antes. Gracias por su apoyo. Estaré ausente un tiempo de la TV mientras mi recuperación pero pronto estaremos juntos de nuevo. Por ahora estoy en las mejores manos: en las manos del mejor sanador Dios, en las manos del amor incondicional, mi esposa @carolinanovoaarias y en las manos de los mejores profesionales: los cirujanos de NYC🙏🏼. Muchas gracias a mi familia de @telemundo47 por estar pendiente de nosotros. A mi familia y tantas amistades, a toda gente que ha estado al pendiente de este proceso. Los quiero con el alma y les agradezco de corazón sus atenciones y cuidados