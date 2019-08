José Humberto se destaca en la final de Mister World 2019

View this post on Instagram

¡Gran trabajo campeón! Felicitamos a nuestro espectacular @joseh.cotto por posicionarse entre los 29 semifinalistas de @mrworld.official 2019 y entre los mejores cinco de la región de Américas y el Caribe. ¡Coquí Power! #MrWorld #MisterMundo #misters #MrPR #MisterPuertoRico @josehcotto_roadtomrworld2019