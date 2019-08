"Amo a Liam y siempre lo haré": Miley Cyrus abrió su corazón y habló sobre su divorcio

Con un extenso hilo en Twitter, Miley Cyrus finalmente habló sobre su separación de Liam Hemsworth tras ocho meses de matrimonio y una década de relación intermitente. La cantante explotó por los rumores que se han difundido desde que se anunció el fin de la relación.

Miley destacó cada una de las fallas que ha cometido desde su adolescencia, cuando conoció a Liam, e hizo fuertes declaraciones de cada uno de los errores que ha cometido, los cuales incluyen consumo de drogas y comportamiento indebido.

Sin embargo, afirmó que las informaciones sobre la supuesta infidelidad que habría acabado con el matrimonio eran totalmente falsas.

Miley Cyrus aseguró que no hubo infidelidad en su matrimonio

"Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores que amo y el público, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar", escribió en el primero de 11 tuits que conformaban el hilo.

Aseguró que sigue amando a Liam, sin embargo, debió tomar una decisión para su bienestar personal y eso significó separarse.

"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por ser infiel. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré", dijo.

Aclaró que está en un buen momento y se siente feliz.

"En este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás una vida anterior. Soy más saludable y feliz de lo que he sido en mucho tiempo", enfatizó al respecto.

