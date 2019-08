La exconductora de Sábado gigante, Sissi Fleitas, estrena nueva faceta empresarial, se trata de su propia línea de productos para el cuidado del cabello y de la piel, Elyss Bell by Sissi Fleitas.

“Me disfruto cada faceta de la vida y ahora me estoy disfrutando esto por lo que estamos aquí, para promocionar la línea que consta de trece productos… Durante los últimos dos años, he venido muchas veces, pero de forma calladita, trabajando para el lanzamiento de la línea”, dijo entusiasmada la también actriz del reality Rica, Famosa, Latina, de Netflix, y My Life Is Telenovela, de Hulu, quien se encuentra en Puerto Rico para promocionar su marca.

Entre otros proyectos, mencionó a Metro que pronto estrena también la película de corte religioso Juan Apóstol, el más amado en el cual interpreta el papel de Santa María Salomé.

Sissi también tuvo a su cargo el personaje Eva, la esposa de un excampeón de boxeo, interpretado por el reconocido actor británico Gabby Daniels, en el filme de acción en inglés Rumble.

“Te confieso que en los últimos años he estado enfocada tanto en mi vida personal como empresarial. Esto de hacer la línea como la que estoy trayendo a Puerto Rico, consume muchísimo tiempo”, explicó, quien no descarta regresar a las cámaras.

De hecho, mencionó que proyecta retomar DelisSissi, su canal de YouTube donde comparte su pasión por la cocina.

“Me encanta la cocina y estamos viviendo en un mundo donde hay que hacer cosas que sean deliciosas, factibles y saludables. DelisSissi es un formato entretenido, lo mismo cocino yo, traemos un celebrity invitado o se filma en equis lugar donde enseñamos cómo preparar las delicias de ese sitio”.

En el plano personal, compartió que se siente “muy afortunada” de compartir su vida con empresario egipcio Refaie.

Entre tanto, Sissi compartirá con el público puertorriqueño en La Feria de Belleza de Walmart, el sábado 24 y el domingo 25 de agosto, en las tiendas de Cayey, Ponce, Santurce y Carolina. Los asistentes podrán tomarse fotos con la reconocida modelo y recibir autógrafos.