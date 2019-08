Mariah se inspira en el reguetón old school

Para la promesa del género urbano Mariah, el perreo está de moda. Influenciada por la vieja escuela del reguetón, lanzó “Perreíto”, sin imaginar que se propagaría.

“Perreíto está rompiendo y está sonando mucho. Ya alcanzó los ocho millones de views en YouTube. Estoy bien feliz con eso. Para mí, Perreíto significa felicidad porque cuando escucho la canción me da con bailar, me pongo bien alegre y me siento sexy. Así es que yo quiero que la gente reaccione con mi música”, explicó la joven con 20 años.

“Perreíto” ingresó en los charts virales de países como México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Portugal, España y Suiza, y es uno de los temas en el playlist de tendencias global de la plataforma tik tok, según datos proporcionados por la disquera Universal Music Latino.

“Yo quería traer algo nuevo y comenzamos a escuchar reguetón de los viejos tiempos Daddy Yankee, Don Omar, Wisin & Yandel, pero fue una canción de Tego Calderón, ‘Pa que se lo gocen’, que me movió. Ya no hay ritmos así en la música y quise traer ese ritmo así con algo moderno”, consideró.

Sobre cómo ve a las féminas en el género, expresó: “Hay muchas mujeres en el spotlight y me alegro por eso. Me encantan todas. Me gustaría colaborar con Anita y con Karol G. Me encanta su flow”.

Mariah también es compositora.

“Me gusta escribir de cosas por las que esté pasando. Escribo lo que siento y por lo que esté pasando, porque mi vida es una novela. Ni sé lo que va a pasar porque están pasando muchas cosas grandes. Se están abriendo muchas oportunidades”, mencionó al agradecer a sus seguidores por el apoyo.

A largo plazo se visualiza: “Viajando el mundo, con una gira bien grande y con diez Grammy”.

Luego de su visita promocional, Mariah se presentará en el Megaton Summer Concert Series en Los Ángeles, junto con J Alvarez, Sebastián Yatra y Jory Boy.