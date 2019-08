Madison Anderson Berríos confirma única cirugía rumbo a Miss Universo 2019

Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, confirmó que tuvo una pequeña cirugía hace algunas semanas y que su traje típico lo realizará el diseñador Joshuan Aponte, creador de la pieza que llevó el año pasado Kiara Liz Ortega a Tailandia.

En medio de un 'Facebook Live' en la página oficial del certamen nacional, la directora Denise Quiñones aseguró que la beldad tuvo un aumento de senos "súper natural".

"Estas últimas semanas ha estado un poco más tranquilita por eso no la han visto tanto en las redes y no hemos hecho muchos movimientos porque [Madison] pasó por la primera y única cirugía. Ella no necesitaba mucho para nada. Un toquecito y le quedaron bellos y preciosos. No queríamos nada ni muy obvio ni muy grandote", dijo Miss Universo 2001.

Por su parte, Madison se mostró contenta con el resultado de la dicha operación. "Súper natural. Me encanta, me fascina".

Quiñones indicó sentirse encantaba con el trabajo que ha relizado Madison a poco más de dos meses de ser coronada como Miss Puerto Rico. "Estoy sumamente encantada con su disciplina, con su entrega, con el carisma y con el ángel que Madison tiene. Estoy sumamente emocionada".

En proceso su traje típico

En el video en vivo los fans de la reina puertorriqueña preguntaron sobre el proceso del traje típico que lucirá en Miss Universo 2019. Sobre esto, se confirmó que Joshuan Aponte repetirá como diseñador de la pieza que llevará Miss Puerto Rico y que "será una sorpresa".

"Es algo wow, wow, wow… déjame respirar porque es de 'show"", manifestó entre risas la también modelo.

Denise recalcó que el traje "está de 'show"" y que la pieza se podía presentar entre octubre y noviembre próximo.

"Es una de las últimas cosas que vamos a enseñar. Creo que para finales de octubre tal vez principios de noviembre lo estaremos presentando, pero ya se comenzó a trabajar. Se puede decir que lo está trabajando Joshuan [Aponte] que fue el mismo que trabajó el traje típico el año pasado. Lo está trabajando en Chicago y ya mismo viene para acá para hacer el primer 'fitting'. Yo espero que les guste porque está de 'show"".

Madison también confirmó que irá con su cabellera rubia al certamen internacional, del cual aún no se ha confirmado fecha ni sede, y que de llegar a la ronda de preguntas contestará en el idioma inglés.

