Muere el veterano chismólogo Charlie Too Much

Carlos Porrata Doria, quien se dio a conocer como ‘Charlie Too Much’ en el mundo de la televisión puertorriqueña, falleció tras confrontar numerosos problemas de salud, según informó su abogado en el programa "Dando Candela" (Telemundo).

Charlie Too Much era recordado como un pionero en el mundo del chisme, con un estilo atrevido en momentos en que personajes como "La Comay" ni siquiera empezaban a abrirse paso. También fue una de las primeras figuras en la televisión local en señalar que era abiertamente homosexual.

¡Descansa en paz, Charlie Too Much! Nuestro más sentido pésame para su familia. #dandocandela #charlietoomuch Posted by DANDO CANDELA on Monday, August 19, 2019

Hace más de una década, Charlie Too Much abrazó la religión evangélica pentecostal, tras retirarse de la industria del espectáculo. Tras años viviendo de propagar interioridades y chismes de la farándula. Charlie Too Much indicó en una entrevista en 2014 que se aferraba al Evangelio, aunque no especificó nada sobre su pasado homosexual.

En el programa Ojeda Sin Límite, que conducía el periodista Luis Francisco Ojeda en la década del '80, Charlie Too Much defendió ser homosexual.

Los problemas de salud que aquejaban a Porrata Doria a la hora de su muerte no fueron especificados. Durante su carrera, Charlie Too Much mantuvo un programa de televisión y también realizaba intervenciones en la radio.