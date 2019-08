Jennifer Cosculluela se lanza a nueva aventura empresarial

View this post on Instagram

Wow wow….!Gracias Dios! Gracias a mi familia, a mi gran equipo y a Todos USTEDES que se dieron cita ayer, la inauguración de mi primera tienda @bellabyjc. El trabajo duro y arduo, valieron la pena. Espero que se disfruten esto tanto, como el amor que le di para ustedes. Pronto estaremos abriendo también online para todas mis chicas que no puedan pasar por la tienda. Gracias por el amor, y el apoyo siempre. -Jennifer 💗 @bellabyjc maquillaje @keyraleemakeup peinado @beautybyrafell mi gran equipo coordinadores @coras__coralis @alexandervelazquez_eventdesigr @crisrodx1 @patria_entertainment @alexanderwayne_ ❤️