Residente revela cómo quiere que lo entierren

El rapero boricua, René Pérez, reveló a Jorge Rivera Nieves cómo le gustaría que lo recordaran.

"Me gustaría ser recordado aquí en Puerto Rico como alguien que ama a su país aunque mucha gente no lo entienda", dijo Residente ante las cámaras de Telenoticias de Telemundo.

Asimismo, contó que se conforma con que lo entierren en la Perla, en el Viejo San Juan.

"Me conformo con que me entierren en la Perla y poder estar tranquilo cuando me muera, cuando sea", dijo al periodista.

