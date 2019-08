Dayanara Torres llega a la mitad de su tratamiento en compañía de su familia

View this post on Instagram

Bendecida Siempre 💫 Tratamiento #9 We are half way there… . ✨ A pesar de haber pasado unos días lleno de emociones, Cristian ✈️ NY a su Nueva Vida, Ryan cumpliendo 16 años y su 1er día de clases 🥺 y yo recibiendo mi tratamiento #9 (justo a la mitad de mi tratamiento) Me siento FELIZ de tener a mis hermanos aguantando mi mano en èste q sabían sería uno de los más fuertes para mi. Jowie como siempre viajó desde Arizona. Ricky viajó de sorpresa desde 🇵🇷 Puerto Rico!!! Y mi Sis Jinny pasando cada minuto, cada emoción que he sentido en estos días hubiera sido insoportable sin ti a mi lado. Gracias por tus consejos, por escuchar, por tus sobitos en mi espalda, y acariciarme el pelo para que me duerma… eres realmente un ángel para mi. Y mi Reina Madre, como quisiera algún día poder ser como tú, eres la madre y abuela más dada y querida del mundo! Te Amamos♥️ . ✨ y mi grandes amigos q dia a día se preocupan de mi… Gracias @realizzz por siempre preocuparte de como me siento y hacerme reír & mi @paulanthonylove Porque al tenerte mi lado me brindas tanta paz y me llenas más de Fe… . ✨Gracias a todos mis seguidores que no me sueltan ni un minuto, que me tienen en sus pensamientos y en sus oraciones… 🙏🏻 Que honor es contar con su amor y apoyo… LQM 💕 . #Bendecida #Amada #Guerrera #Familia #Family #Pamilya #CancerSucks #Cancer #Melanoma #💃🏻 #iGotThis #Phoenix #AveFenix #BeBrave 👕 @coolibar