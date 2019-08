Vanderbilt presenta libro y obra conmemorativa de su centenario

El Condado Vanderbilt Hotel celebra un centenario desde que fue creado, y con esto, historias y recuerdos que guarda su icónica estructura.

Como parte de los esfuerzos para conmemorar sus 100 años, el hotel presentó el libro “If These Walls Could Talk…The First 100 Years of the Condado Vanderbilt” y develó la pintura “Celebración”, creada por el artista Williams Carmona y representativa de la historia del hotel.

“Este libro es una verdadera pieza de colección que, más allá de hablar sobre el surgimiento del primer gran hotel de Puerto Rico, cuenta la historia de todos los componentes que enriquecieron y añadieron valor al legado del Condado Vanderbilt. Son nuestros empleados y huéspedes quienes, a través de distintas generaciones, viven y celebran sus vidas con nosotros”, expresó Ben Tutt, gerente general del Condado Vanderbilt Hotel.

A través de entrevistas, testimonios y fotos, el libro enmarca la historia del Condado Vanderbilt en diferentes momentos a través del tiempo, permitiendo de esta manera que el lector se transporte mientras descubre sus orígenes y trayectoria.



Publicidad



El libro, comisionado a la escritora Stella Soto, reseña los comienzos del hotel desde su construcción, propuesta por los hermanos Behn, hasta la invención del elevador y su efecto catalizador del desarrollo de hoteles multipisos. Cuenta además la transformación del área de Condado, cómo eran los viajes en barco, las visitas y paseos de los turistas por la Isla, y las figuras reconocidas que han sido huéspedes del hotel a lo largo de los años.

Desde que abrió sus puertas en el año 1919, el Condado Vanderbilt se posicionó como el primer hotel de lujo en San Juan y en Puerto Rico. Caracterizado por su elegancia y exquisitez de su estructura arquitectónica, obras de arte, experiencias y servicio.

“La creación de este libro nos permite perpetuar un legado representativo de los 100 años de servicio a huéspedes y visitantes. Para nosotros es importante que futuras generaciones reconozcan el valor de nuestra propiedad y su significado para la industria hotelera local e internacional”, añadió Tutt.

En el evento estuvieron presentes José M. Suárez, presidente de International Hospitality Enterprises, Ben Tutt, gerente general del Hotel Condado Vanderbilt junto a Militza Orama, directora de ventas y mercadeo, la escritora Stella Soto, el pintor Williams Carmona, miembros de la prensa, clientes y amigos de la hospedería.

El libro está a la venta en el Hotel Condado Vanderbilt, a un costo de $49.00.

El Hotel Condado Vanderbilt está localizado en el número 1055 de la avenida Ashford en San Juan, Puerto Rico. Para reservar su estadía y más información acerca de la hospedería, puede comunicarse a través del (787) 721-5500 o visitar www.condadovanderbilt.com.