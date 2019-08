VIDEO: Muestran a Taylor Swift bailando borracha

Taylor Swift se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se publicaran varios videos que muestran a la cantante bailando de forma extraña a lado de algunos amigos. Sin embargo, diversos usuarios de Twitter la llamaron "borracha".

Yo soy la drunk Taylor en las fiestas pic.twitter.com/Cj1bWI0kMc — Belén (@Belen_Swift13) August 11, 2019

En los videos se puede ver a la cantante de 29 años de edad bailando al ritmo de su canción "You need to calm down", por lo que se convirtió en tendencia en redes sociales, principalmente con el hashtag #TaylorSwiftIsAdoredParty.





































De acuerdo con diversos medios de comunicación, Taylor Swift se encontraba celebrando sus 10 nominaciones en los MTV Video Music Awards acompañada de la drag queen estadounidense Akeria Davenport, quien captó los incómodos momentos de la cantante.

Aquí el momento…

