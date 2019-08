"Chino" se lleva los 25 mil dólares de "Guerreros: Hombres vs. Mujeres"

View this post on Instagram

Confúndelos con tu silencio, sorpréndelos con tus acciones 🙌🔥 Gracias a Papá barbudo por la vida, a mi familia por apoyarme en cada momento, a todo el publico que de una manera u otra se identificó conmigo y nos apoyó cada dia, a wapa y a todo el equipo de producción por la gran oportunidad de pertenecer a la primera temporada de @guerreroswapa . Para mi fue un honor compartir con este grupo de muchachos y muchachas tan excepcionales. @miredyrivera agradezco a Dios por haber juntado nuestros caminos, gracias por estar apoyándome en cada momento, cada día y en toda situación. También estoy y estaré aqui para apoyarte, escucharte, aconsejarte y sacar lo mejor de ti siempre. Eres tu mi mayor bendición de Guerreros 💙 • • • • • #teamchino #teamchino #chinoteam #GuerrerosPR #guerreroswapapr #guerreros #wapatv #wapaamericatv #wapaamérica #ganador #teamsirenas #teamsirena #lasirena