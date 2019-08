¡Y en vivo! Rubén Sánchez cae en broma de los gemidos

El periodista Rubén Sánchez pidió en la mañana de hoy, jueves, disculpas a sus radioescuchas luego de caer en una popular broma en las redes sociales.

En la famosa broma de los gemidos cayó el comunicador, quien aseguró que abrió el mensaje porque vio una foto del destituido gobernador Pedro Pierluisi despidiéndose de La Fortaleza.

"He sudado en cinco minutos lo que no sudé ayer corriendo. Quiero pedir disculpas a los oyentes de WKAQ que pudieron haber escuchado algo que inadvertidamente… Yo abrí un mensaje que me enviaron, pues como me envían tantos mensajes, abrí ese y salieron unos gritos ahí. Yo no sabía que eso contenía… Yo vi una foto de [Pedro] Pierluisi como despidiéndose de Fortaleza y lo abrí como abro todo lo que me envían para comunicarlo al país y salieron unos gritos. Lo lamento mucho porque no fue mi intención". dijo avergonzado el reportero de WKAQ 580 AM.

Sánchez añadió: "A mí nunca me había pasado una cosa como esa, pero 'anyway…"".

Tras el jocoso momento, Rubén salió a toda prisa de la cabina de la estación radial y se fueron a comerciales.

Rubén Sánchez cae en broma de los gemidos

Rubén Sánchez pide disculpas