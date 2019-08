Rubén Sánchez: "Fue más que un pasme, yo estaba semi muerto"

Rubén Sánchez admitió que casi se "muere" con la broma que le hicieron en su espacio radial Temprano en la mañana de WKAQ 580 AM.

Y es que el comunicador cayó en la famosa broma de los gemidos de una mujer.

"A mí nunca me habían hecho algo así. ¿Cómo voy a reproducir algo así en la primera emisora de noticias, que me escuchan madres, padres y abuelos con sus nietos? Yo me puse nervioso porque no sabía como apagarlo y me salí del estudio", aseguró Sánchez a Dando Candela en Telemundo.

"Esto fue más que un pasme yo estaba semi muerto", reiteró.

Por otro lado reveló que fue un amigo quien se lo envió.

A preguntas de que aprendió, dijo que no volvera abrir "nada que no haya visto antes fuera del aire".