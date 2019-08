Conmovedor relato familiar desde la óptica de un brillante perro

En la tradición de cintas como Marley & Me y las recientes A Dog’s Way Home y A Dog’s Purpose, llega a las pantallas de la isla la conmovedora historia basada en el bestseller The Art of Racing In The Rain de Garth Stein.

La propuesta de 20th Century Fox, que cuenta con las actuaciones de Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried y Kevin Costner, narra la historia de un perro labrador de nombre Enzo (en voz de Costner), quien es adquirido cuando cachorro por Denny (Ventimiglia); un aspirante a corredor de autos Formula Uno, y que comparte a través de filosóficas anécdotas su ciclo de vida con los humanos que lo rodean.

El ingenio y sabiduría del can lo llevarán a experimentar momentos agridulces relacionados con la carrera profesional de su amo, así como los más importantes de su vida, con la llegada de nuevos humanos, como Eve (Seyfried), la mujer que finalmente se convierte en la esposa de su humano favorito, y el nacimiento de la hija de ambos, Zoe, que va a marcar significativamente la vida adulta de Enzo. Un inesperado suceso durante el segundo acto que desemboca en una cadena de eventos va a poner a prueba la relación entre el can y sus amigos humanos.

El material le permite a Costner, a través de su áspera pero cálida voz, impartirle diferentes matices a las efectivas líneas que discurren entre constantes metáforas y analogías sobre carreras de autos, que pudieran resultar algo irritantes por el abuso de estas, pero que utiliza para explicar cómo conducir por las dificultades de la vida.

Además de las observaciones existenciales muy bien intercaladas en los momentos más emotivos de la cinta, que aunque raya en el melodrama en búsqueda de la lagrima fácil, el ingenio de Enzo y su evidente humanidad y lealtad hacia los suyos nos permiten perdonar estas deficiencias. The Art of Racing in the Rain es una excelente lección de vida para aquellos amantes de las mascotas, fanáticos de los autos de carrera y/o aquellos que prefieren liberar tensiones derramando algunas lágrimas en el cine, en este caso, de tristeza y de alegría.