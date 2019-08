"Beverly Hills 90210": Así fue el regreso a la TV de la icónica serie de los 90

A 19 años de la emisión de su último capítulo, "Beverly Hills 90210" regresó anoche a las pantallas norteamericanas con un capítulo cargado de emotividad, marcado por el reencuentro de su elenco principal y el recuerdo al fallecido Luke Perry (Dylan), quien murió en marzo pasado a causa de un derrame cerebral.

En el primero de los seis episodios de esta temporada especial los fanáticos descubrieron que esta vez los actores no interpretarán a sus recordados personajes, sino que se personificarán así mismos, aunque con historias de vida ficcionadas.

Todo comienza con Tori Spelling (Donna)-que sufre problemas económicos para mantener a sus seis hijos- soñando que besa a Brian Austin Green (David), mientras sus compañeros disfrutan de una feliz reunión. De pronto despierta y se da cuenta que todo era un sueño, y a su lado va Jenni Garth (Kelly) que lidia, supuestamente, con su tercer divorcio.

Las amigas aterrizan en Las Vegas, donde se reunen con sus viejos amigos. Eso sí, el encuentro se da de manera muy especial ya que Spelling admite estar muy nerviosa por ver de nuevo a Green. "No pensé que iba a estar así de nerviosa. No he visto a Brian en más de 20 años. Aún tenemos una historia. Perdí mi virginidad con él", le dice a Garth mientras lo esperan, y la otrora Kelly le responde que aquello fue "en la serie". Sin embargo, para su sorpresa, "Donna" le responde que "la vida imita al arte", dando a entender que también tuvieron un affair fuera de la pantalla.

Shannen Doherty (Brenda) avisa que no puede asistir porque está rescatando animales salvajes, pero su ex hermano televisivo, interpretado por Jason Priestley, sí se presenta y con él se desatan todas las pasiones. Y es que aún cuando se supone que es un director de cine, casado y feliz, tiene un "crush" con Garth y terminan teniendo un romance.

Ian Ziering (Steve) también participa de este capítulo y su historia es la de un hombre con un matrimonio perfecto, que en este viaje se entera que su esposa le es infiel.

En este episodio se da a entender que el reencuentro es sólo por la convención en Las Vegas. No obstante, tras ver un antiguo capítulo de la serie todos deciden que es el momento de "regresar" porque es lo que necesitan para continuar con sus vidas.

Los últimos minutos están llenos de emotividad, pues se proyecta un clip antiguo de Perry que finaliza con la frase "Bienvenido al paraíso, hombre. Bienvenido a tu sueño hecho realidad ".