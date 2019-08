Residente celebra algo muy especial

Con un enternecedor mensaje en sus redes sociales y una fotografía con su hijo en brazos, René Pérez, celebró los cinco años de Milo, fruto de su relación con Soledad Fandiño.

"Hace 5 años nació el amor de mi vida. Milo. On August 7th at 7pm the love of my life was born. ❤️

Te gusta que el viento te sople en la cara

Comer con las manos sin usar cuchara

Tocar las flores que salen en abril

Y hablar con los trenes del ferrocarril

En tu propio eje y sin camiseta

Te gusta dar vueltas como los planetas

Convertirte en carro y también en cohete

Jugar todo el tiempo aunque no hayan juguetes

Andar por el pasto sin las zapatillas

Eres amigo de las cosas sencillas

Por eso me abrazas y me descongelas

Y me haces sentir como un globo que vuela

Ahora ya se porque escribo

Aunque nunca sepa el día ni la hora en la que vivo

Cuando hablas mi despiste te atiende

Viniste a enseñarme como es que se aprende", (sic.).

En su primer disco como solista Residente, el rapero puertorriqueño dedicó la canción "Milo" a su primogénito.