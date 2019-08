¡Ea Rayo! El Gánster explica por qué no fue a las marchas contra Ricky

De cara a su espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico con No Te Duermas, el locutor Antonio Sánchez, el Gánster, estuvo en el podcast Con Los Editores. Además de hablar sobre cómo están trabajando para la puesta en escena nuevamente del famoso programa televisivo de los 90, el Gánster se adentró a aguas de análisis sobre la situación actual que vive Puerto Rico.

Aunque durante el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá encabezó una marcha titulada “Puerto Rico Grita” sobre el IVU, en esta jornada de marchas para reclamar la renuncia de Ricardo Rosselló, el Gánster no estuvo presente. Sin embargo, el locutor explica que se siente que hizo su aportación al reclamo desde los micrófonos de El Circo de la Mega. El Gánster explicó que no quiso surgieran interpretaciones de que estaba buscando pauta en las protestas para el show en el Choliseo. “No estuve físicamente allí, pero me siento contento de que soy parte de lo que se logró”, dijo el locutor.

Así mismo, habló sobre cómo deberíamos aprender a votar y hasta del estatus colonial de la Isla. Sobre la coyuntura actual de incertidumbre en la gobernación, el locutor opinó que lo más inteligente será esperar el dictamen de los tribunales que pondría fin a la incertidumbre.

Escucha aquí el podcast: