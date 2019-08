Residente a Pierluisi: "Si te montas sin la vista del Senado, te vamos a bajar"

En total repudio contra el nombramiento del recién juramentado gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, al desatarse varias interpretaciones en cuanto a la legitimidad de dicho nombramiento, el rapero puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, hizo claro una vez más sus intenciones a favor del pueblo.

Así lo dejo saber el rapero en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, dirigido hacia el excomisionado residente, donde sentenció que, del Senado no ratificar su nombramiento a la gobernación, la “caída” del también abogado será “peor que la caída de Rosselló”.

"Campeón @pedropierluisi si te montas sin la vista del senado te vamos a bajar, te aseguro que va a ser mucho peor que la caída de Roselló.Tienen que haber Estadistas descentes!No queremos mentiras ni corruptos casados con la junta que atenta contra los trabajadores de Puerto Rico", lee el mensaje del rapero, quien ha sido vocal en cuanto a la crisis gubernamental que sofoca al país.

Hace unos días, previo a la juramentación de Pierluisi a la gobernación, el intérprete volvió a hacer eco de los reclamos de varios ciudadanos al exigir que quien sea el próximo gobernador de Puerto Rico tenga el "récord limpio". No obstante, aclaró que no se está pidiendo que la persona que adquiera el poder luego de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, no sea estadista, sino que sea una persona "honesta".

"Es sencillo: Ni Pierluisi, Ni Schatz, Ni Rosselló, Ni Wanda Vázquez, Ni todos los corruptos y chanchulleros que han gobernado durante años. Acá nadie está diciendo que no sea estadista. Lo que se está diciendo es que quien gobierne sea una persona honesta y con el récord limpio", expresó Residente en su cuenta de Twitter.

Residente fue una de las voces principales junto a otros artistas como Bad Bunny y Ricky Martin en las manifestaciones exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló luego de la revelación de un chat donde participaba junto a otros funcionarios del gobierno.

