Kevin Spacey aparece en público en Roma por primera vez en dos años

El actor estadounidense Kevin Spacey hizo una breve aparición pública en Roma, la primera "desde hace dos años", luego de haber sido acusado de toquetear a un joven en un bar en 2016 después de que el acusador se negara a testificar sobre un celular perdido que la defensa afirma contiene información que apoya la inocencia del actor, caso que luego fueron retirados.

Spacey fue acusado de abuso sexual y agresión el año pasado, en el único caso penal presentado en su contra desde que su carrera se derrumbó por una serie de acusaciones por una conducta sexual indebida

"Serio, concentrado, con chaqueta y corbata, junto a una maravillosa estatua de bronce llamada 'El púgil de las Termas', una de las obras más bellas del museo romano de Palazzo Massimo", indicó el diario italiano La Reppublica, que reportó la noticia de la visita del actor estadounidense.

"Es su primera aparición pública desde hace dos años", añadió.

El fiscal de distrito de Cape e Island Michael O'Keefe dijo en documentos judiciales que retirarían el cargo “por la indisposición del testigo denunciante”.

Los fiscales dijeron en una declaración por correo electrónico que se reunieron con el hombre y su abogado el domingo y le dijeron que si no testificaba en las siguientes audiencias no podrían avanzar con el caso. El acusador “eligió no renunciar a su derecho bajo la quinta enmienda”, dijeron los fiscales.

Podrían continuar con el caso y darle inmunidad al acusador, pero necesitarán algo más que su testimonio no corroborado.

Las acciones judiciales contra Spacey, acusado de atentado al pudor y de agresión sexual en el estado estadounidense de Massachusetts, fueron abandonadas hace unos 15 días, pero aún es objeto de otras investigaciones en Estados Unidos e Inglaterra.

No obstante, la carrera del actor de 60 años está en punto muerto desde que se presentaran las primeras acusaciones contra él por agresiones sexuales en noviembre de 2017.

La ola de denuncias contra Kevin Spacey surgieron en medio del #MeToo, movimiento que llevó a muchas mujeres a denunciar agresiones sexuales o acoso y que comenzó a raíz del caso de Harvey Weinstein.