Residente 'le saca' varios secretos a Bad Bunny

En su nuevo episodio de "El Influencer", el rapero boricua Residente tuvo como invitado a Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como "Bad Bunny" en donde reveló varios de sus secretos.

El primero de ellos fue sobre la utilización de su misteriosa máscara, con la cual cubre su rostro y públicamente se le ha visto con esta. Bad Bunny bromeó con que utiliza la misma para que los fanáticos que paguen por ver sus concierto lo vean como realmente es.

"Me gusta mucho, me gusta cómo se ve, pata tú verme hay que pagar, a mi se me pagó para estar en este programa, para tú verme hay que pagar. Yo me cubro para que por lo menos valga la pena pagar cuando haya que verme", expresó Bad Bunny en el video publicado en las redes de Residente.

Por otro lado, Bad Bunny, reveló que se arrepiente de haberse hecho una cirugía en sus dientes y aceptó que cometió un "error" por dejarse llevar por la moda al igual que muchos exponentes del género urbano.

"Ese es el peor error que puede cometer un ser humano, por más feos que tengas los dientes, por más jodí@$ que los tengas, no te hagas los dientes, yo me arrepiento todos los días de mi vida", comentó.

El exponente del trap exhortó a sus seguidores que no se sometan a este tipo de tratamiento ya que no hay vuelta atrás.