La actriz puertorriqueña Jeimy Osorio dio a conocer a través de las redes sociales que contraerá nupcias con su novio Rodrigo Gimenez Cuevas, quien la comprometió hace unos días.

"Me caso! OMG!! Gracias a todos los cómplices que hicieron de esta propuesta una inolvidable! Rodrigo: Gracias por sorprenderme cada día con tu amor y detalles. Definitivamente SÍ, lo quiero todo contigo! Te amo como nunca imaginé amar. Yo sabía que amar sería algo intenso, pero nada tan grande como esto. QUE VIVA EL AMOR!!!" (sic.), escribió la recordada "Celia" de la serie de Telemundo sobre la vida de la fenecida cubana Celia Cruz.

La ponceña añadió en el mencionado 'post': "Siempre soñé con encontrar el amor verdadero. Soy hija de un matrimonio de almas gemelas. Lo sé, porque crecí en un ambiente de unión, paz, armonía, respeto y momentos hermosos que me formaron como ser humano. Siempre supe que para encontrar algo como lo que mis padres tenían, había que ser paciente y pasar por el proceso de encuentro y enamoramiento conmigo misma primero. No sabía que este amor me estaba esperando para enseñarme, no sólo lo que es amar, sino lo que es ser amada. Recibí esta sorpresa cuando menos lo imaginé! Estoy feliz de compartirles mi alegría más grande".

Osorio es vista en la isla por la pantalla chica en la serie "Betty en New York", donde da vida al personaje de "Mariana".

Comprometen a la actriz Jeimy Osorio